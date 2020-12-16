Сенат Конгресса США утвердил кандидатуру Фишер на пост нового посла в Минске

Сенат Конгресса США во вторник единогласно утвердил кандидатуру американского дипломата Джули Фишер на пост нового посла в Минске. Трансляция заседания велась на сайте верхней палаты американского законодательного органа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Вместе с Фишер рассматривалась и кандидатура Джонатана Пратта на пост посла в Джибути. "[Обе] кандидатуры утверждены", - объявил председательствовавший на заседании сенатор Пэт Робертс (республиканец от штата Канзас).

Ранее исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер заявил, что вашингтонская администрация считает важным, чтобы Сенат утвердил кандидатуру Фишер на пост нового посла в Минске. По словам дипломата, Вашингтон должен продолжать контактировать с Минском.