Мэр Вашингтона смягчила ограничения для церковных служб в Рождество после судебного иска

Мэр федерального округа Колумбия Мюриэл Боузер смягчила введенные ранее санитарные ограничения, касающиеся рождественских церковных служб, после того, как Архиепархия Римско-католической церкви Вашингтона подала судебный иск против столичных властей. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает газета The Washington Post.

Мэр отозвала введенные ранее правила, согласно которым церковную службу могут посещать одновременно не более 50 человек. Вместо этого максимальное число участников теперь увеличено до 250 человек вне зависимости от объема помещения. При этом церковные скамьи можно будет заполнять не более чем на 25%.

Новый приказ Боузер, таким образом, уравнивает церкви с остальными общественными заведениями в городе. То же правило на максимум в 250 человек действует и в отношении крупнейших ресторанов, спортивных залов. Кроме того, не более 250 человек могут находиться одновременно на одном и том же этаже в музее, присутствовать на одной и той же спортивной площадке.

В самом судебном иске представители церкви требовали, чтобы ограничение в 50 человек было снято и вместо него не устанавливалось никакого нового потолка. Они были согласны на то, чтобы им разрешили заполнять 50% мест при любом объеме помещения. Таким образом, приказ мэра хоть и является уступкой, но лишь частичной.

В самом документе Боузер при этом выразила неодобрительное отношение к предъявлявшимся к властям города требованиям. "В недавно поданном иске утверждается наличие конституционного права собираться для церковных служб в помещении количеством даже в 1 тыс. человек и более в наиболее крупных зданиях. Это противоречит всем научным и медицинским советам и вне всякого сомнения поставит под угрозу прихожан", - убеждена мэр Вашингтона.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, США лидируют среди государств по числу как инфицированных коронавирусом, так и умерших: в стране выявлено более 17 млн случаев заражения и свыше 308 тыс. летальных исходов. В федеральном округе Колумбия при этом выявлено более 25 тыс. случаев заражения, умерли 725 человек.