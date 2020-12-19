Конгресс США продлил финансирование правительства на два дня

Сенат Конгресса США вслед за Палатой представителей в пятницу одобрил законопроект о временном финансировании федерального правительства всего на два дня, до 20 декабря. Трансляция заседания велась на сайте верхней палаты законодательного органа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В ближайшие часы инициативу должен подписать президент страны Дональд Трамп. Срок действия предыдущей резолюции о финансировании деятельности госучреждений истекает в ночь на 19 декабря.

В Конгрессе продолжаются консультации о принятии полноценного бюджета на 2021 финансовый год (начался в стране 1 октября). Законодатели уверены, что за оставшиеся два дня смогут достичь договоренности и утвердить документ. Кроме того, планируется включить в итоговый проект бюджета пакет экстренных мер стимулирования роста американской экономики, из-за которого демократы и республиканцы спорят уже несколько месяцев. Однако, по мнению комментаторов, обе партии практически согласовали итоговый вариант.

Ранее Трамп утвердил резолюцию, продлевающую до 18 декабря включительно финансирование правительства. Документ был одобрен обеими палатами законодательного органа. Если бы инициатива не была утверждена, стране грозила новая приостановка работы правительства. В последний раз это произошло 22 декабря 2018 года, в результате чего госслужащие ушли в вынужденный отпуск на рекордные 35 дней.

Контролируемая демократами Палата представителей и Сенат, в котором большинство имеют республиканцы, продолжают спорить по поводу размера следующего пакета стимулирующих мер. По мнению демократов, он должен превысить $2 трлн, а республиканцы настаивают на $500 млрд. Сейчас они практически пришли к компромиссу по инициативе на сумму $900 млрд.

К настоящему времени американская администрация ассигновала с согласия Конгресса на чрезвычайные меры стимулирования экономического роста уже свыше $6 трлн с учетом шагов, сделанных ФРС.