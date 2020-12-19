В США появятся космические стражи. Об этом заявил вице-президент страны Майк Пенс. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Lenta.ru, сообщаетPolitico.

Пенс от имени президента Соединенных Штатов Дональда Трампа объявил, что отныне военнослужащих Космических сил США будут называть стражами (guardians).

Космические войска в своем Twitter-аккаунте сообщили, что в выборе названия на протяжении года с момента создания нового вида вооруженных сил участвовали, как сами военнослужащие, так и обычные граждане.

Ранее пользователи сети высмеяли новую форму космических войск США. Американцы назвали форму «ужасающе веселой» из-за ее зеленых цветов, больше подходящих для леса. Некоторые комментаторы задались вопросами, зачем вообще нужен камуфляж за пределами Земли и есть ли смысл в космических силах.

В декабре 2019 года президент США Дональд Трамп официально объявил о создании в стране военно-космических сил. Трамп отмечал, что создание нового вида вооруженных сил стало самой крупной инвестиций в армию США.