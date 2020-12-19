Трамп продлил финансирование правительства США до 20 декабря

Президент США Дональд Трамп подписал принятую в пятницу обеими палатами Конгресса резолюцию о продлении финансирования федерального правительства всего на два дня, до 20 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В пятницу, 18 декабря 2020 года, президент подписал <...> резолюцию, <...> которая предусматривает ассигнования на 2021 финансовый год [начался в стране 1 октября] федеральным структурам до 20 декабря 2020 года", - отмечается в сообщении.