Байден ожидает, что переход на чистые источники энергии в США создаст рабочие места

Избранный президент США Джозеф Байден рассчитывает на то, что постепенный переход энергетической отрасли страны на возобновляемые источники можно будет осуществить при создании новых рабочих мест. Об этом он заявил в субботу на пресс-конференции в Уилмингтоне (штат Делавэр), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы переживаем кризис", - констатировал демократ. По его словам, стихийные бедствия, вызванные изменением климата, нанесли "ущерб на миллиарды долларов". Байден подчеркнул, что реализация его плана по повышению энергоэффективности и поэтапному переходу на возобновляемые источники энергии позволит "дать работу миллионам американцев". Как полагает политик, США "станут крупнейшим экспортером технологий", связанных с этой сферой, что позволит "создать еще больше рабочих мест".

Он отметил, что развитие технологий, связанных с чистой энергетикой, может позволить "американским производителям и рабочим играть ведущую роль на мировом рынке". Байден напомнил, что его план предполагает создание в США более 500 тыс. станций для зарядки электромобилей, а также формирование условий для перехода граждан и федеральных ведомств на этот вид транспорта. "Все это суммарно позволит создать 1 млн новых рабочих мест в американской автомобилестроительной сфере", - сказал он.