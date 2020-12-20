В команде Байдена уверены в эффективности вакцин против нового штамма коронавируса

Разработанные вакцины против коронавируса будут эффективны против нового штамма, считает бывший главный санитарный врач США Вивек Мерфи, вновь выдвинутый на этот пост избранным президентом Джо Байденом, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Об этом Мерфи рассказал телеканалу ABC.

По словам эксперта, нет оснований полагать, что существующие вакцины не будут эффективны против нового штамма. Кроме того, нет доказательств более высокой смертности после заражения новым штаммом коронавируса.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией с 20 декабря на юго-востоке Великобритании и в Лондоне начал действовать максимальный четвертый уровень ограничений. Он предусматривает закрытие всех магазинов, кроме продающих товары первой необходимости, а также тренажерных залов, парикмахерских и иных заведений. Людям рекомендуется не покидать дома.