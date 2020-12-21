В Конгрессе США согласовали пакет мер стимулирования экономики на $900 млрд
Американские законодатели достигли договоренности по новому пакету мер стимулирования роста экономики страны в условиях пандемии объемом почти $900 млрд. Об этом сообщил в воскресенье лидер республиканского большинства в Сенате Конгресса Митч Макконнелл, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Лидеры Сената и Палаты представителей [Конгресса США] пришли к окончательному соглашению, это будет еще один важный пакет спасительных мер для американского народа", - сказал Макконнелл, выступая в верхней палате Конгресса США.
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