В Конгрессе США согласовали пакет мер стимулирования экономики на $900 млрд

Американские законодатели достигли договоренности по новому пакету мер стимулирования роста экономики страны в условиях пандемии объемом почти $900 млрд. Об этом сообщил в воскресенье лидер республиканского большинства в Сенате Конгресса Митч Макконнелл, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Лидеры Сената и Палаты представителей [Конгресса США] пришли к окончательному соглашению, это будет еще один важный пакет спасительных мер для американского народа", - сказал Макконнелл, выступая в верхней палате Конгресса США.