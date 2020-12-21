Трамп дождется инаугурации Байдена, чтобы объявить о планах на 2024 год

Президент США Дональд Трамп в ближайшее время не будет анонсировать свои планы участвовать в выборах президента в 2024 году, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Трамп не хочет объявлять о своих планах баллотироваться на следующих выборах до 20 января - дня инаугурации избранного президента Джо Байдена, уточнили собеседники, которые обсуждали этот вопрос с президентом.

По их словам, если Трамп сообщит о своих планах раньше дня инаугурации, то тем самым он покажет, что отказался от борьбы за отмену результатов выборов.

Один из источников отметил, что, хотя Трамп определенно желает сохранить возможность баллотироваться на пост президента в 2024 году, он не уверен, что хочет пройти через официальный процесс, предусмотренный Федеральной избирательной комиссией США, в ближайшее время.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Байден одержал победу на состоявшихся 3 ноября выборах главы государства, свидетельствуют итоги голосования коллегии выборщиков. В соответствии с Конституцией США, результаты голосования коллегии выборщиков должны быть утверждены Конгрессом 6 января.

Действующий президент страны Трамп по-прежнему не признает поражение и будет продолжать попытки оспорить результаты выборов через суды.