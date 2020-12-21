Палата представителей Конгресса США продлила финансирование правительства еще на сутки

Палата представителей Конгресса США в воскресенье одобрила инициативу о продлении финансирования федерального правительства еще на сутки - до 21 декабря включительно. Трансляция заседания велась на телеканале C-SPAN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В поддержку документа высказались 329 конгрессменов, против - 65.

В ближайшее время аналогичную инициативу должен одобрить Сенат Конгресса, после чего документ поступит на подпись президенту страны Дональду Трампу. Срок действия предыдущей резолюции о финансировании деятельности госучреждений истекает в ночь на 21 декабря (08:00 мск 21 декабря). Если еще одна резолюция не будет утверждена, стране грозит новая приостановка работы правительства. В последний раз это произошло 22 декабря 2018 года, в результате чего госслужащие ушли в вынужденный отпуск на рекордные 35 дней.

В связи с тем, что к 1 октября, когда в США начался 2021 финансовый год, законодатели не смогли согласовать полноценный бюджет, к настоящему моменту принималось уже несколько резолюций о продлении финансирования госучреждений. Ранее в воскресенье республиканцы и демократы в Конгрессе США смогли уладить разногласия и достичь договоренности по новому пакету мер стимулирования роста экономики страны в условиях пандемии объемом почти $900 млрд. Эта инициатива дополнит собой пакет законопроектов о финансировании работы правительства в 2021 финансовом году в размере около $1,4 трлн. Как сообщало ранее агентство Associated Press, конгрессмены и сенаторы проголосуют по обоим документам в понедельник.