Трамп продлил финансирование правительства США на сутки

Президент США Дональд Трамп подписал принятую в воскресенье обеими палатами Конгресса резолюцию о продлении финансирования федерального правительства еще на сутки - до 21 декабря включительно. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В воскресенье, 20 декабря 2020 года, президент подписал <...> резолюцию, <...> которая предусматривает ассигнования на 2021 финансовый год (начался в стране 1 октября - прим. ТАСС) федеральным структурам до <...> 21 декабря 2020 года", - говорится в сообщении.