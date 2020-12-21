Трамп продлил финансирование правительства США на сутки
Президент США Дональд Трамп подписал принятую в воскресенье обеими палатами Конгресса резолюцию о продлении финансирования федерального правительства еще на сутки - до 21 декабря включительно. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"В воскресенье, 20 декабря 2020 года, президент подписал <...> резолюцию, <...> которая предусматривает ассигнования на 2021 финансовый год (начался в стране 1 октября - прим. ТАСС) федеральным структурам до <...> 21 декабря 2020 года", - говорится в сообщении.
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