Байдену ввели первую дозу вакцины от коронавируса

Избранному президенту США Джозефу Байдену в понедельник в присутствии прессы ввели первую из двух доз вакцины от нового коронавируса, разработанной американской компанией Pfizer и германской BioNTech. Трансляцию из клиники в Ньюарке (штат Делавэр) вела телекомпания CNN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Демократ был в защитной маске во время процедуры и поблагодарил персонал клиники. "Жаль, что у меня нет достаточно времени, чтобы обойти всю клинику и увидеть, насколько вы заняты и изумительны. Очень вам обязан", - сказал Байден. Он в шутливой форме отклонил предложение медсестры сосчитать до трех перед уколом.

Демократ похвально отозвался о подготовленной администрацией республиканца Дональда Трампа государственной программе "Операция невероятная скорость" по разработке и распространению вакцины. Как сообщила советник переходной команды Байдена Джен Псаки, избранному вице-президенту США Камале Харрис и ее супругу сделают прививки на следующей неделе.