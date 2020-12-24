Трамп помиловал бывшего главу своего избирательного штаба Манафорта и экс-советника Стоуна

Президент США Дональд Трамп помиловал в среду 26 граждан, среди которых экс-глава его предвыборного штаба Пол Манафорт и бывший советник Роджер Стоун. Соответствующее заявление распространила пресс-служба Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Кроме того, трем другим лицам частично или полностью смягчены приговоры. В числе помилованных также отец зятя Трампа Чарльз Кушнер.