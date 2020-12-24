Байден может сократить расходы на модернизацию ядерного арсенала США

Администрация избранного президента США Джозефа Байдена планирует рассмотреть программу модернизации ядерного арсенала страны на предмет возможного сокращения и корректирования. Об этом сообщила в четверг американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Приходящая администрация Байдена планирует пересмотр программы на $1,2 трлн по модернизации в ядерной сфере с прицелом на сокращение расходов на ядерные вооружения и их роли в стратегии Пентагона", - говорится в материале. Как констатирует издание, во время кампании демократ заявлял о готовности урезать "чрезмерные траты" США на ядерный арсенал, он также "критиковал решение президента США Дональда Трампа о разработке новой крылатой ракеты, запускаемой с подводной лодки".

По словам источников газеты, "новая администрация также, скорее всего, пересмотрит решение Пентагона разработать новую межконтинентальную ракету наземного базирования, которая, согласно оценкам, будет стоить $100 млрд с учетом боеголовки". "Нам нужно модернизировать наши средства сдерживания, - приводятся в материале слова источника из числа бывших официальных лиц. - Но мы не можем тратить такие средства, какие сейчас выделяются".

В материале отмечается, что ранее сотрудники вашингтонского Фонда Карнеги представили переходной команде Байдена рекомендации приостановить "программу [по разработке] межконтинентальных ракет нового поколения до предстоящих переговоров по контролю над вооружениями, целью которых будет установление более строгих ограничений для ракет наземного базирования США и РФ".