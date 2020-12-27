Полиция Нью-Йорка расследует махинации с получением вакцин от COVID-19

Полиция штата Нью-Йорк открыла расследование в связи с данными о том, что сеть медицинских учреждений, предположительно, мошенническим путем получила вакцины от нового коронавируса и предлагала их частным лицам. Соответствующее заявление главы департамента здравоохранения штата Нью-Йорк Говарда Цукера опубликовано в субботу на сайте ведомства, передает Trend cо ссылкой на Gazeta.ru.

«Департамент здравоохранения в курсе сведений о том, что сеть медучреждений Parcare («Паркейр») в округе Ориндж, предположительно, мошенническим путем получила партию вакцин от COVID-19, поставляла их в свои больницы в других частях штата и предлагала частным лицам, - говорится в заявлении Цукера. - Это является нарушением плана властей штата, согласно которому вакцину первыми получат работники сферы здравоохранения, а также постояльцы и сотрудники домов престарелых». По информации агентства Блумберг, сеть Parcare включает в себя шесть больниц, две из них расположены непосредственно в городе Нью-Йорк.

Цукер подчеркнул, что департамент здравоохранения будет «сотрудничать с полицией штата в уголовном расследовании», открытом по данному делу. «Все, кто окажется причастен к этой схеме, ответит по всей строгости закона», - сказал он. По данным Блумберг, речь идет о крупной поставке вакцины, разработанной американской компанией Moderna («Модерна»).