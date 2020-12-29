Байден обвинил политическое руководство Пентагона в создании помех при передаче полномочий

Политическое руководство в военном ведомстве США создает препятствия в том, что касается передачи полномочий следующей администрации. Об этом заявил в понедельник избранный президент США Джозеф Байден во время выступления Уилмингтоне (штат Делавэр), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В некоторых ведомствах нашей команде оказали образцовое содействие", - отметил он, говоря о процессе передачи полномочий. "В других, в первую очередь в министерстве обороны, мы столкнулись с помехами со стороны политического руководства ведомства", - добавил демократ. "Многим ведомствам, которые жизненно важны для нашей безопасности, был нанесен громадный ущерб. Многие из них опустошены с точки зрения наличия персонала, возможностей и состояния морального духа", - считает Байден.

По словам Байдена, следующая администрация США займется модернизацией приоритетов в сфере обороны, чтобы противостоять стратегическим вызовам со стороны России и Китая.

"Мы говорили о различных стратегических вызовах со стороны России и Китая, с которыми мы столкнемся, и реформах, которые мы должны проводить, чтобы мы оказались в наиболее сильной из возможных позиций для противостояния этим вызовам", - сказал он. "Это включает в себя модернизацию наших приоритетов в сфере обороны, чтобы лучше сдерживать агрессию в будущем", - пояснил Байден.

По его словам, Вашингтону не следует "продолжать вкладывать излишние инвестиции в устаревшие системы, разработанные для противостояния угрозам прошлого". "Нам нужно иметь возможность осуществлять инновации, заново пересмотреть то, как мы обеспечиваем нашу защиту от усиливающихся угроз", - добавил демократ.

Действия администрации Трампа

Байден заявил, что нынешняя американская администрация во главе с президентом Дональдом Трампом ведет себя просто безответственным образом в процессе передачи дел следующей исполнительной ветви власти США.

"Сейчас мы просто не получаем всей нужной нам информации от уходящей администрации в ключевых областях сферах национальной безопасности. На мой взгляд, это не что иное, как безответственность", - сказал следующий американский лидер.

Байден представляет Демократическую партию США. Торжественная церемония его вступления в должность состоится 20 января. Являющийся республиканцем Трамп проиграл президентские выборы, прошедшие 3 ноября. Тем не менее действующий глава Белого дома не признает своего поражения.