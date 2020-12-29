Байден рассматривает варианты отказа США от разработки новых ядерных вооружений

Избранный президент США Джозеф Байден рассматривает варианты отказа от разработки новых американских ядерных вооружений, включая боеголовку W93. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ссылаясь на двух неназванных представителей переходной команды Байдена, а также советника следующей администрации США из числа американских неправительственных экспертов, она уточнила, что будущий глава вашингтонской администрации изучает целесообразность "сокращений [объемов финансирования] программы ядерной модернизации страны".

Речь идет потенциально об отказе от усилий нынешней администрации США во главе с президентом Дональдом Трампом, направленных на "укрепление ядерного арсенала Америки посредством разработки новых вооружений", пояснил телеканал. Как он подчеркнул, Байден планирует делать "более значительный акцент на контроле над вооружениями".