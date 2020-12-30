Байден назвал двух кандидатов в заместители министра обороны США

Избранный президент США Джозеф Байден выдвинул двух кандидатов на должности заместителей министра обороны страны. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте переходной команды демократа.

Байден предложил назначить первым заместителем главы Пентагона Кэтлин Хикс. Она, как отмечается в документе, была советником демократа и является вице-президентом вашингтонского Центра стратегических и международных исследований. В настоящее время Хикс возглавляет сформированную демократом группу экспертов по оценке деятельности Минобороны США.

Переходная команда демократа отмечает, что у Хикс большой опыт работы в сфере "национальной безопасности и внешней политики". Она работала в Пентагоне более 10 лет. В настоящее время первым заместителем министра обороны США является Дэвид Норкуист.

Избранный президент также выдвинул на пост заместителя министра обороны США по политическим делам Колина Кола, который ранее был советником демократа по вопросам безопасности. Кол является сотрудником ряда исследовательских центров. Он был заместителем помощника американского министра обороны и курировал, в частности, вопросы, касающиеся вывода американских войск из Ирака, ядерной программы Ирана, а также сотрудничества США с Израилем в военной сфере. В настоящее время обязанности замглавы Пентагона по политическим делам временно исполняет Энтони Тата.

Ранее Байден выдвинул кандидатом на пост главы Пентагона отставного генерала Ллойда Остина. В 2013-2016 годах Остин возглавлял Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов (СЕНТКОМ), в сферу ответственности которого входят в том числе Ближний Восток и Северная Африка. В случае утверждения Сенатом Конгресса США Остин станет первым темнокожим на посту руководителя Пентагона.

Инаугурация Байдена намечена на 20 января 2021 года.