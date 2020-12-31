Вакцину AstraZeneca в США могут одобрить в апреле

Вакцину от коронавируса, разработанную британско-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, могут одобрить в США в апреле. Такую оценку представил на брифинге американский иммунолог Монсеф Слауи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Как вам известно, здесь, в США, эта вакцина находится на третьем этапе испытаний. <...> Если все будет идти хорошо, мы прогнозируем, что <...> экстренное разрешение на использование [препарата] может быть выдано где-то в начале апреля", - сказал Слауи, возглавляющий команду ученых, которые участвуют в государственной программе "Операция "Невероятная скорость" по разработке и распространению вакцины.

По мнению иммунолога, вакцину от компании Johnson & Johnson Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США может одобрить в первой половине февраля.

Ранее независимое Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения Великобритании первым в мире одобрило применение вакцины AstraZeneca.

В настоящее время жителей США прививают от коронавируса официально одобренными к применению препаратами, разработанными американской компанией Pfizer и ее германским партнером BioNTech, а также американской компанией Moderna. Министр здравоохранения и социальных служб страны Алекс Азар ранее в этом месяце выразил надежду на то, что до конца декабря порядка 20 млн американцев получат эти вакцины, а к концу января число вакцинированных составит 50 млн.