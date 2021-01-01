Трамп до конца марта продлил приостановку выдачи некоторых категорий рабочих виз

Президент США Дональд Трамп в четверг до 31 марта 2021 года продлил действие распоряжений о приостановке выдачи ряда категорий рабочих виз на фоне экономических последствий пандемии, передает Trend со ссылкой ТАСС.

"[Действие] прокламации истекает 31 марта 2021 года и может быть продлено при необходимости", - говорится в документе, распространенном пресс-службой Белого дома.

Трамп подчеркнул, что пандемия продолжает оказывать серьезное воздействие на источники заработка американцев. "Хотя общий уровень безработицы в США в ноябре составил 6,7%, [что] отражает заметное снижение [этого показателя] по сравнению с апрельским максимумом, в несельскохозяйственном секторе с учетом сезонных колебаний в ноябре по-прежнему было на 9 834 000 рабочих мест меньше, чем в феврале 2020 года", - подчеркнул американский лидер.