В США число случаев заражения коронавирусом превысило 20 млн

Специалисты зафиксировали в США 20 007 149 случаев заражения новым коронавирусом, число летальных исходов достигло 346 043. Такие оценки представил в пятницу Университет Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Больше всего инфицированных в штатах Калифорния (2,30 млн), Техас (1,77 млн), Флорида (1,32 млн), Нью-Йорк (979 тыс.) и Иллинойс (963 тыс). США занимают первое место в мире по числу зафиксированных случаев заражения и летальных исходов.

Согласно последним данным местных властей, в трех американских штатах - Калифорнии, Колорадо и Флориде - выявлены носители нового штамма коронавируса, который ранее был обнаружен в Великобритании. Он, предположительно, может быть на 70% более заразен.