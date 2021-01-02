США нанесли два удара с воздуха по объектам на юге Сомали
Африканское командование ВС США (АФРИКОМ) сообщило, что в координации с правительством Сомали нанесло 1 января два воздушных удара по объектам террористической группировки "Аш-Шабаб" на юге страны. Об этом говорится в коммюнике, опубликованном в субботу на его официальном портале, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Оба удара были нанесены в окрестностях города Куньо-Барроу, - отмечается в сообщении. - Первоначальные оценки свидетельствуют, что в результате были уничтожены обе цели". При этом подчеркивается, что, согласно имеющимся данным, никто из мирных жителей не пострадал.
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