В Мичигане разбился самолет

Три человека погибли в результате крушения в субботу самолета в штате Мичиган. В районе происшествия загорелся дом, жильцы которого сумели выбраться, сообщает местная газета The Detroit News со ссылкой на офис шерифа округа Окленд, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По предварительным данным, погибли пилот самолета и два пассажира. Как отметили в офисе шерифа, точная информация о типе самолета отсутствует.

На месте инцидента работают пожарные службы.