В США первую дозу вакцины от коронавируса получили более 4,2 млн человек
В США направлены в соответствующие медучреждения 13 млн 71 тыс. 925 доз вакцины, первые из положенных двух доз препарата были введены 4 млн 225 тыс. 756 жителям, свидетельствуют опубликованные в воскресенье данные американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
Как следует из сообщений, прививки осуществлялись вакцинами Moderna и Pfizer/BioNTech, ранее одобренными к применению регулятором.
Американский университет Джонса Хопкинса сообщил, что в США число инфицированных COVID-19 достигло 20 млн 379 тыс. 265 человек, из них скончались 349,9 тыс., излечились около 12 млн.
Лента новостей
Благодаря новаторским исследованиям азербайджанского ученого, открытие Америки состоялось на столетия раньше
Скончался Владимир Коренев: Последний визит в Баку, воспоминания о фильме "Человек-амфибия", которому исполняется 60 лет (ФОТО)
В послевоенный период к активной занятости привлечены до 1800 членов семей шехидов и раненых военнослужащих
В рамках межправительственной Стипендиальной программы право на зарубежное обучение получили 232 человека
Президент Казахстана подписал поправки в некоторые законодательные акты по вопросам восстановления экономического роста
В Узбекистане китайскую вакцину получили свыше тысячи добровольцев, никаких осложнений не зафиксировано - посольство КНР