Число жертв коронавируса в США превысило 350 тысяч
По данным американского университета Джонса Хопкинса, в Соединенных Штатах с начала пандемии от COVID-19 по состоянию на 08:30 (GMT+4) воскресенья скончались 350 тыс. 186 человек, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
Всего в стране выявлено 20 млн 427 тыс. 780 случаев заражения, излечились более 12 млн.
Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщили, что к воскресенью минувшей недели в США направлены в соответствующие медучреждения 13 млн 71 тыс. 925 доз вакцины, первые из положенных двух доз препарата были введены 4 млн 225 тыс. 756 жителям.
Как следует из сообщений, прививки осуществлялись вакцинами Moderna и Pfizer/BioNTech, ранее одобренными к применению регулятором.
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