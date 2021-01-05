США считают, что обогащение Ираном урана до 20% является ядерным вымогательством

США продолжат обращаться к Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), чтобы организация информировала о последних шагах Ирана в ядерной сфере. Об этом заявил в понедельник ТАСС представитель Госдепартамента, передает Trend.

"Обогащение Ираном урана до 20% на объекте в Фордо является очевидной попыткой активизации кампании по ядерному вымогательству, которая потерпит неудачу. США и международное сообщество продолжат обращаться к инспекторам Международного агентства по атомной энергии по информированию о [происходящих] на земле фактах", - сказал сотрудник. По утверждению американской стороны, Иран сохранил значительный архив документации о прошлой ядерной программе и оставил на службе отвечавших за нее сотрудников.

США и международное сообщество будут оценивать деятельность Тегерана в свете нынешних шагов, отметил представитель ведомства. "Уверены, что МАГАТЭ будет отслеживать и сообщать о любой новой деятельности Ирана в ядерной сфере", - сказал сотрудник Госдепартамента.