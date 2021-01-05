Трамп призвал сторонников на митинге в Джорджии не дать украсть победу на выборах

Действующий президент США Дональд Трамп вновь подверг сомнению результаты выборов, призвав сторонников не позволить украсть победу. Трамп выступает в понедельник вечером в Джорджии в поддержку переизбирающихся в этом штате сенаторов-республиканцев Дэвида Пердью и Келли Леффлер, мандаты которых оспаривают демократы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Завтра [5 января] вы проголосуйте на важных выборах, страна зависит от вас, весь мир смотрит, - сказал он. - Удостоверьтесь в том, что ваши голоса будут засчитаны. Радикальные демократы хотят забрать места в Сенате. <...> Мы будем сражаться".

Глава Белого дома утверждал, что победил 3 ноября "с большим отрывом", подчеркнув неприемлемость "фальсификации выборов". По его мнению, победа демократов будет означать "начало коммунизма". "Цель моего нахождения [здесь] сегодня - чтобы демократы не украли ваши голоса. <...> Не позволяйте демократам украсть Белый дом", - сказал президент.

Республиканская партия, имеющая сейчас большинство в Сенате (в котором 100 мест), по итогам прошедших 3 ноября в стране всеобщих выборов обеспечила себе 50 мест в верхней палате Конгресса против 48 у демократов. Если победу по итогам второго тура выборов в Джорджии одержат демократы Джон Оссофф и Рафаэль Уорнок, то с избранием Камалы Харрис вице-президентом Соединенных Штатов у демократов появляется преимущество. Согласно американскому законодательству, вице-президент возглавляет Сенат и может голосовать, если при рассмотрении того или иного вопроса законодатели разделятся поровну. Контроль над Сенатом позволит республиканцам блокировать законодательные инициативы и назначения демократа Джозефа Байдена.

В ноябре американцы выбирали президента и вице-президента, всех членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторов 13 штатов и территорий. Байден получил 306 из 538 голосов выборщиков и должен стать 46-м президентом страны. Трамп набрал 232 голоса, но по-прежнему не признает поражение, заявляя, что демократы путем различных манипуляций при подсчетах украли у него победу.