Суд в Джорджии вновь отклонил иск Трампа с требованием пересмотра результатов выборов

США 6 января 2021 01:29 (UTC+04:00)
Суд в Джорджии вновь отклонил иск Трампа с требованием пересмотра результатов выборов

Суд в американском штате Джорджия отклонил очередной иск юристов действующего президента США республиканца Дональда Трампа с требованием пересмотреть итоги всеобщих выборов в этом штате, согласно которым победу одержал демократ Джозеф Байден. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Bloomberg.

По его информации, соответствующая исковая жалобы была подана юристами Трампа 31 декабря. В ней утверждалось, что суду следует вынести постановление, в котором результаты выборов были бы признаны недействительными.

К такому заключению, утверждают адвокаты действующего американского лидера, правосудие должно было прийти на основании того, что власти якобы нарушили избирательное законодательство штата при проведении досрочного голосования по почте, обработке и подсчете присланных таким образом бюллетеней. Кроме того, утверждается в иске, власти Джорджии якобы "ненадлежащим образом провели сертификацию" результатов выборов.

Во вторник судья окружного суда в Атланте (штат Джорджия) принял решение отклонить иск команды Трампа. По данным Bloomberg, суд пришел к заключению, что выборы, обработка бюллетеней и утверждение результатов волеизъявления были проведены в соответствии с законодательством. В Джорджии ранее дважды проводился пересчет голосов на всеобщих выборах. Согласно официальным результатам, Байден одержал в штате победу с 49,5% голосов избирателей против 49,26% у республиканца Трампа.

Во вторник в Джорджии проходит второй тур выборов в Сенат Конгресса США, от которого будет зависеть расклад сил в верхней палате американского законодательного органа. Если победу по его итогам одержат демократы Джон Оссофф и Рафаэль Уорнок, оспаривающие мандаты республиканцев Дэвида Пердью и Келли Леффлер, то с избранием Камалы Харрис вице-президентом Соединенных Штатов у демократов появляется преимущество. Согласно американскому законодательству, вице-президент возглавляет Сенат и может голосовать, если при рассмотрении того или иного вопроса позиции законодателей разделятся поровну. Демократы при этом сохранили за собой большинство в Палате представителей Конгресса.

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