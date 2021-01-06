Протестующие ворвались в здание Конгресса США (Обновлено)

Протестующие ворвались в среду в здание Конгресса США, обе палаты которого после приостановки совместного заседания по утверждению итогов президентских выборов обсуждали возражения против прошедшего голосования в штате Аризона. Об этом объявил председательствовавший на заседании верхней палаты сенатор Джеймс Лэнкфорд, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Протестующие находятся в здании [Конгресса]", - подчеркнул он, добавив, что Сенат уходит на перерыв, как и Палата представителей.

Телеканал MSNBC ранее сообщил, что здание Конгресса США было оцеплено полицией в связи с тем, что сторонники президента США Дональда Трампа пытаются его штурмовать. Законодателей, по данным телеканала, эвакуировали в безопасные места.

Сторонники действующего президента США Дональда Трампа смяли ограждения перед зданием Капитолия и вступили в столкновения с полицией, которая начала применять слезоточивый газ, передает телеканал Fox News.

Также сообщается, что полицейские приняли решение об эвакуации людей из двух окрестных зданий после того, как были обнаружены рядом с ними подозрительные пакеты.

23:29 (GMT+4) Сторонники действующего президента США Дональда Трампа смяли ограждения перед зданием Капитолия и вступили в столкновения с полицией, которая начала применять слезоточивый газ.

Об этом в среду сообщил телеканал Fox News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Также сообщается, что полицейские приняли решение об эвакуации людей из двух окрестных зданий после того, как были обнаружены рядом с ними подозрительные пакеты.