Члены кабинета Трампа обсуждают возможность его отстранения от власти

Члены кабинета президента США Дональда Трампа обсуждают возможность его отстранения от власти и передачи полномочий главы государства Майклу Пенсу после того, как сторонники американского лидера в среду ворвались в Конгресс. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на свои источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их данным, члены американского правительства обсуждают такую возможность, но пока еще не представили свои предложения Пенсу. Речь идет о намерении ряда членов кабинета задействовать 25-ю поправку к Конституции США. Согласно этой поправке, вице-президент занимает пост главы государства в случае досрочного прекращения полномочий президента, его недееспособности. Кроме того, поправка определяет порядок установления временной недееспособности американского лидера, при которой вице-президент начинает исполнять обязанности главы Белого дома. Как отмечает газета USA Today, эта поправка ни разу не применялась с тех пор, как около полувека назад была принята. В среду после событий в Конгрессе ряд законодателей призвал задействовать эту поправку.

Президентский срок Трампа истекает 20 января, когда состоится инаугурация Джозефа Байдена.