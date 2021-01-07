Трамп заявил, что передаст власть, несмотря на несогласие с итогами выборов

Действующий президент США Дональд Трамп сообщил, что 20 января осуществит передачу власти, хоть он и не согласен с результатами прошедших в стране выборов, которые в четверг были официально утверждены Конгрессом. Текст заявления американского лидера разместил на своей странице в Twitter помощник президента, отвечающий за коммуникацию в социальных сетях, Дэниел Скавино, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Хотя я полностью не согласен с итогами выборов и факты подтверждают, что я прав, тем не менее 20 января будет надлежащим образом проведена передача власти", - проинформировал Трамп. "Я всегда говорил, что мы продолжим нашу борьбу за то, чтобы только законно поданные голоса были засчитаны. И хотя это конец величайшего первого срока в истории президентства, это только начало нашей борьбы за то, чтобы сделать Америку великой снова!" - добавил действующий президент.

Сенат и Палата представителей Конгресса США в четверг на совместном заседании утвердили победу соперника Трампа демократа Джозефа Байдена. Он получил голоса 306 выборщиков, а Трамп - 232. Для победы было необходимо набрать более 270 голосов.