Полиция арестовала в Вашингтоне в ходе беспорядков 68 человек

Стражи порядка из-за беспорядков в Вашингтоне задержали 68 человек. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции глава столичной полиции Роберт Конти, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"68 лиц были задержаны", - сказал Конти. Среди задержанных 60 мужчин и восемь женщин. Речь идет о задержаниях, произведенных в период с вечера среды по утро четверга. "41 задержание было произведено на Капитолийском холме", - добавил начальник полиции. При этом он уточнил, что, по его сведениям, в числе задержанных только один житель Вашингтона, остальные прибыли в столицу в из других городов.

В свою очередь и. о. министра юстиции США Джефф Розен сообщил, что власти могут уже в самое ближайшее время предъявить обвинения некоторым из участников беспорядков. "Обвинения некоторым участникам вчерашнего насилия будут предъявлены сегодня", - говорится в распространенном в четверг заявлении Розена. Он подчеркнул, что сотрудники Минюста продолжат изучать доказательства, предъявлять обвинения и производить задержания "в ближайшие дни и недели, чтобы обеспечить привлечение к ответственности виновных".

Согласно последним данным, в результате беспорядков погибли четыре человека. В столице США из-за беспорядков был введен комендантский час.