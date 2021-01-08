Власти США предъявили обвинения 55 лицам в связи с беспорядками в Вашингтоне

Власти США предъявили обвинения 55 лицам в связи с беспорядками, которые произошли в среду в Вашингтоне. Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на исполняющего обязанности прокурора столичного округа Колумбия Майкла Шервина, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным агентства, в основном подозреваемых обвиняют в незаконном проникновении и нападении, однако в числе тех, кому предъявлены обвинения, также есть мужчина, задержанный днем ранее у Капитолия с полуавтоматической винтовкой и 11 коктейлями Молотова.

Шервин подчеркнул, что в будущем, как ожидается, будут выдвигаться и другие обвинения. "Это хорошее начало, но ни в коем случае не конец", - сказал и. о. прокурора.

В свою очередь агентство Associated Press (AP) пишет, что, по словам Шервина, власти пока только планируют возбудить 15 дел на федеральном уровне. Это, как ожидается, произойдет позднее в четверг. Еще 40 дел уже возбуждены на местном уровне - в Вашингтоне. По данным AP, Шервин подчеркнул, что в вопросе предъявления обвинений участникам беспорядков "рассматриваются все варианты". По сведениям агентства Reuters, власти не исключают, что кому-то из подозреваемых будут предъявлены обвинения в сговоре и участии в мятеже и беспорядках.