Boeing согласна выплатить $2,5 млрд по делу о сговоре вокруг 737 MAX

Компания Boeing выплатит $2,5 млрд в рамках урегулирования дела о сговоре вокруг самолетов 737 MAX. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Компания заплатит $244 млн в качестве штрафа Минюсту, $1,77 млрд в качестве компенсации клиентам, а также $500 млн в качестве компенсации в фонд жертв авиакатастроф.

"Трагические крушения рейса 610 авиакомпании Lion Air и рейса 302 авиакомпании Ethiopian Airlines вскрыли факты мошенничества и обмана со стороны сотрудников одного из ведущих мировых авиапроизводителей", - приводятся в сообщении слова и. о. помощника генерального прокурора США Дэвида Бернса.

Как следует из документов, компания признала, что двое ее сотрудников передали неполные сведения о работе системы улучшения характеристик маневрирования в Федеральное управление гражданской авиации США.

10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек. Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.

18 ноября глава Федерального авиационного управления (ФАУ) США Стивен Диксон подписал распоряжение, обеспечивающее условия для возобновления полетов Boeing 737 MAX. ФАУ также обнародовало Директиву летной годности, конкретизирующую изменения в дизайне лайнера, которые необходимо осуществить до возобновления его полетов, и выпустило уведомление о поддержании летной годности для международного сообщества, а также опубликовало требования к подготовке пилотов для полетов на лайнерах этой модели.