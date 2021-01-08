Начальник полиции Капитолия подал в отставку в свете беспорядков

Начальник полиции Капитолия Стивен Санд подал в отставку в свете того, что участники беспорядков ворвались в здание Конгресса США. Об этом сообщило в четверг агентство Associated Press, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам его источников, Санд оставит должность 16 января. Ранее к его отставке призывала спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Как отмечал ранее Санд, он не ожидал, что демонстрация у здания Конгресса США перерастет в беспорядки.

В среду сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября прошлого года в стране президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джозеф Байден. В ходе беспорядков в Вашингтоне полиция Капитолия застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой смерти еще трех человек, квалифицирующиеся как ЧП медицинского характера.

Инаугурация Байдена намечена на 20 января.