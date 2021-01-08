Трамп заявил, что в ближайшее время сосредоточится на передаче власти Байдену

Действующий президент США республиканец Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время сосредоточится на передаче власти новой администрации демократа Джозефа Байдена, однако пообещал продолжить свою политическую кампанию в будущем. Видеообращение американского лидера было опубликовано на его странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Конгресс сертифицировал результаты [выборов], новая администрация начнет свою работу 20 января. Мое внимание теперь сосредоточено на обеспечении плавной, организованной и безболезненной передачи власти", - сказал он.

Президент заявил, что понимает разочарование своих сторонников, но обещал продолжить свою "великолепную кампанию".

Трамп также осудил беспорядки в центре Вашингтона, во время которых его сторонники ворвались в здание Конгресса, и обещал, что все нарушившие закон будут привлечены к ответственности.

Он назвал произошедшее "ужасным нападением". "Как и все американцы, я возмущен беззаконием, насилием и хаосом", - добавил он. "Те, кто нарушил закон, вы заплатите", - подчеркнул президент США.