Министр транспорта США подала в отставку из-за беспорядков в Капитолии

Министр транспорта США Элейн Чао в четверг стала первым членом кабинета президента Дональда Трампа, который подал в отставку в связи беспорядками, которые учинили протестующие в здании Конгресса. Соответствующее письменное заявление политик опубликовала у себя в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Вчера (в среду - прим. ТАСС) в нашей стране произошло травмирующее и вполне предотвратимое событие, когда сторонники президента ворвались в здание Капитолия после проведения митинга, на котором он (Трамп - прим. ТАСС) выступил перед ними", - отметила министр, которая является супругой лидера республиканского большинства в Сенате Конгресса Митча Макконнелла (от штата Кентукки) .

"Сегодня я объявляю о своей отставке с поста министра транспорта США с понедельника, 11 января 2020 года", - добавила она в письме, адресованном сотрудникам Минтранса. Чао подчеркнула, что министерство продолжит работу с переходной командой нового президента Джозефа Байдена.

В свою очередь, Макконнелл в четверг заявил, что "основная вина за вчерашние события лежит на потерявших рассудок преступниках, которые пытались подорвать наше правительство, и на тех, кто их провоцировал". Он призвал тщательно расследовать произошедшее, которое "вскрыло шокирующие ошибки" в обеспечении безопасности Конгресса.

Целый ряд представителей уходящей американской администрации подал в отставку в знак несогласия с действиями Трампа, которые, по мнению многочисленных официальных лиц Демократической и Республиканской партий, в значительной степени спровоцировали вторжение в здание Капитолия.