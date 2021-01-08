Пелоси обсудила с главой КНШ, как не допустить развязывания Трампом военных действий

Спикер Палаты представителей Конгресса США (демократ) Нэнси Пелоси сообщила в пятницу однопартийцам, что обсудила с председателем Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Марком Милли меры предосторожности, чтобы не допустить военных действий или распоряжения о ядерном ударе со стороны действующего президента республиканца Дональда Трампа. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, пишет газета The Washington Post.

Сообщается, что в письме Пелоси, которая занимает в государственной иерархии США третий по значимости пост, спикер рассмотрела с Милли "возможные меры предосторожности, чтобы не позволить неуравновешенному президенту начать военные действия или получить доступ к кодам и распорядиться о проведении ядерного удара".

Пелоси и лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса Чак Шумер ранее обратились к действующему вице-президенту Майклу Пенсу с предложением воспользоваться 25-й поправкой к Конституции США, чтобы отстранить Трампа от власти, но не получили ответа. В этой связи демократы планируют новую попытку импичмента уходящего главы Белого дома.

В среду сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября прошлого года в стране президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джозеф Байден.