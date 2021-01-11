Пелоси полагает, что импичмент не позволит Трампу снова стать президентом

Многие поддерживают импичмент президента США Дональда Трампа в связи с тем, что он не позволит республиканцу вновь баллотироваться на пост главы государства. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) в интервью телекомпании CBS.

Она назвала желание не позволить нынешнему главе Белого дома вновь выставить свою кандидатуру на следующие выборы "одной из причин, по которой люди выступают за [его] импичмент". Пелоси подчеркнула, что в Конгрессе "существует решительная поддержка" импичмента Трампа. При этом ей больше нравится 25-я поправка к Конституции США, которая позволит отстранить от власти республиканца на основании недееспособности главы государства.

"К сожалению, человек, который руководит исполнительной ветвью власти, является безумным, потерявшим рассудок, опасным президентом Соединенных Штатов", - считает законодатель, занимающая в государственной иерархии США третий по значимости пост. Она вновь повторила, что за совершенные серьезные действия "он должен быть привлечен к ответственности".

Как поясняет агентство Associated Press, демократы могут включить в процедуру импичмента Трампа запрет занимать государственные должности, что не позволит ему выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году. При этом, как сообщила газета Politico, окружение главы государства считает, что он не станет участвовать в этих выборах.

О возможном импичменте

В среду сторонники Трампа ворвались в Конгресс США, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джозеф Байден. Демократы в Конгрессе обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу и потребовали его отстранения от власти. В схожем ключе высказались и некоторые представители Республиканской партии.

Однако остается неясным, хватает ли вообще законодателям даже в теории времени на то, чтобы предпринять вторую по счету попытку отстранения Трампа от должности. Срок его полномочий истекает 20 января. В этот день будет приведен к присяге в качестве 46-го президента США Байден. Демократы инициировали первую процедуру импичмента Трампа в 2019 году, эта попытка потерпела провал.

Руководство республиканской фракции в Палате представителей Конгресса в пятницу сигнализировало о том, что не поддержит призывы к импичменту Трампа.