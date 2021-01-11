Трамп направит десятки миллионов долларов республиканцам на выборы в Конгресс в 2022 году

Президент США Дональд Трамп планирует направить республиканцам из средств своей избирательной кампании десятки миллионов долларов на участие в промежуточных выборах в Конгресс в 2022 году. Об этом сообщил советник предвыборного штаба Трампа Джейсон Миллер, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Миллер рассказал о намерении главы Белого дома помочь своим однопартийцам вернуть контроль над обеими палатами законодательного органа после того, как обсудил с ним в субботу ряд вопросов. "Президент Трамп до сих пор является самым крупным именем в американской политике, президент до сих пор является лидером Республиканской партии. Политическая поддержка с его стороны будет самой востребованной на промежуточных выборах в 2022 году", - считает советник главы государства. При этом, как отмечает издание, он оставил открытой возможность того, что Трамп выставит свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году.

После беспорядков сторонников главы государства в Конгрессе некоторые республиканцы перестали его поддерживать и даже высказались за его отстранение от власти. Кроме того, они винят своего однопартийца в потере контроля над Сенатом Конгресса после поражения республиканцев во втором туре выборов в штате Джорджия.

Трамп, по данным источников The Washington Post, со среды не разговаривает со своим напарником на минувших выборах, вице-президентом Майклом Пенсом. Дело в том, что, как полагает хозяин Белого дома, Пенс предал его. Сенат и Палата представителей Конгресса в четверг на совместном заседании утвердили победу избранного президента Джозефа Байдена на состоявшихся в стране 3 ноября выборах. Вице-президент председательствовал на собрании и объявил о победе демократа.

В среду сторонники действующего президента-республиканца Дональда Трампа ворвались в здание законодательного органа, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября выборов главы государства, победу на которых одержал Байден. По данным властей, в ходе беспорядков в Вашингтоне полицией была застрелена манифестантка. Кроме того, сообщалось, что зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще трех человек, которые были квалифицированы как ЧП медицинского характера. После столкновений умер также сотрудник полиции Капитолия.