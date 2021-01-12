Forbes составил рейтинг предпринимателей, разбогатевших на росте криптовалют

Основатели криптовалютной биржи Gemini братья-близнецы Кэмерон и Тайлер Уинклвосс заняли первую строчку в рейтинге самых разбогатевших на рекордном росте криптовалют предпринимателей по версии Forbes. Оценочная стоимость криптовалютных активов у каждого из братьев оценивается более чем в $1,4 млрд, сообщается во вторник на сайте издания, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На втором месте списка оказался сооснователь стартапа Bloq Мэттью Росзак с криптовалютными активами стоимостью $1,2 млрд. Третью позицию занял член инвестиционной династии Кремниевой долины Тим Дрейпер. Стоимость его криптовалютных активов составляет $1,1 млрд.

Четвертым в списке стал финансовый директор MicroStrategy Майкл Сэйлор с активами стоимостью $600 млн, а пятым - основатель компании Galaxy Investment Partners Майк Новограц, состояние которого оценивается в $478 млн.

Замыкает шестерку лидеров Виталик Бутерин, создатель второй по популярности криптовалюты Ethereum. Сейчас его состояние оценивается в $360 млн.

Как сообщает Forbes, согласно данным аналитического сервиса Messari, специализирующегося на криптовалютном рынке, на данный момент все криптовалюты стоят в общей сложности больше $920 млрд, а 8 января этот показатель достигал примерно $1 трлн.

Последние месяцы курс биткойна демонстрировал рекордный рост. 8 января стоимость биткойна превысила $41 тыс., вновь обновив исторический максимум.