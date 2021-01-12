Трамп указал на «катастрофическую ошибку» соцсетей
Президент США Дональд Трамп считает, что социальные сети совершают катастрофическую ошибку. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает C-SPAN.
Действующий глава Белого дома пояснил, что соцсети «разделяют» граждан, «сеют между ними распри», а также демонстрируют то, что он долгое время предсказывал.
Ранее Twitter, Facebook, Instagram и другие соцсети заблокировали аккаунты Трампа на различные сроки.
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