Трамп подписал указ об атомных реакторах малой мощности в оборонной и космической сферах

Действующий президент США Дональд Трамп во вторник подписал исполнительный указ о применении атомных реакторов малой мощности в сфере обороны и исследования космоса. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В документе отмечается, что мобильные атомные реакторы уже в течение длительного времени используются вооруженными силами США для создания атомных авианосцев и подводных лодок. "По указанию президента Трампа министерство обороны разработает и осуществит план демонстрации на военном объекте внутри страны энергетической гибкости и эффективности с точки зрения издержек атомных реакторов малой мощности, а также проведет испытание мобильного атомного реактора малой мощности, который впервые за последние полвека будет задействован не для приведения в движение кораблей, а для иной задачи", - подчеркивает пресс-служба, не приводя дополнительных подробностей этого эксперимента.

Кроме того, атомные реакторы малой мощности планируется задействовать при "исследовании Луны, Марса и других [космических] объектов". "Атомные источники энергии абсолютно необходимы для исследования дальнего космоса, где применение солнечной энергии не представляется практичным", - отмечается в документе.