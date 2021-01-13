ФБР завело более 160 дел после беспорядков в Капитолии США

Федеральное бюро расследований (ФБР) завело более 160 дел после вторжения сторонников действующего президента республиканца Дональда Трампа в Конгресс США. Об этом заявил во вторник на брифинге для журналистов заместитель руководителя регионального отделения спецслужбы в округе Колумбия Стивен Д'Антуоно, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"За шесть дней мы открыли более 160 дел, и это лишь вершина айсберга", - сказал он.

Исполняющий обязанности прокурора столичного округа Колумбия Майкл Шервин допустил, что количество открытых дел в ближайшее время достигнет нескольких сотен. "Числа возрастут в геометрической прогрессии", - заявил он. "Я ожидаю, что они возрастут до сотен в предстоящие недели. Мы уже предъявили обвинения по 70 делам", - добавил Шервин.