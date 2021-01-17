В США специалисты NASA провели огневые испытания двигателей ракеты для полета к Луне

Специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в субботу провели в штате Миссисипи огневые испытания двигателей ракеты-носителя Space Launch System (SLS). Трансляцию вели на сайте космического ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Четыре двигателя, установленные на специальную опору на территории испытательного комплекса NASA, работали одновременно около минуты. Ожидалось, что это продолжится около 8 минут.

"Сегодня не все пошло по плану, но мы получили много важной информации", - заявил на пресс-конференции после испытаний директор NASA Джим Брайденстайн. Он выразил уверенность в том, что специалисты ведомства выяснят причину нештатной работы, а также найдут способ ее устранить.

Руководитель проекта по разработке SLS Джон Ханикэт пояснил, что сработала автоматическая система, отключающая работу двигателей. По его мнению, пока рано говорить о том, имели ли место неполадки оборудования, датчиков или программного обеспечения.