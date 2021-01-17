В Конгресс США в день его штурма проникли не менее 300 участников беспорядков

По меньшей мере 300 участников беспорядков проникли в здание Конгресса США во время его штурма 6 января. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает газета The Washington Post.

Издание провело анализ произошедшего на Капитолийском холме. Для этого журналисты The Washington Post изучили "текстовые сообщения, фотографии и сотни видеозаписей, некоторые из которых были получены эксклюзивно", в результате чего смогли восстановить последовательность событий того дня.

"[Газета] использовала алгоритм распознавания лиц <...>, чтобы подсчитать, что по меньшей мере 300 участников беспорядков присутствуют на кадрах, снятых внутри Капитолия в тот момент, когда полиция пыталась эвакуировать законодателей", - отмечается в статье на сайте издания. Указанный алгоритм, как поясняет газета, помогает отличать лица людей, но не устанавливать их личность. "Фактическое число [ворвавшихся в Конгресс] участников беспорядков, вероятно, больше, поскольку на записях, проанализированных The Washington Post, не запечатлен каждый, [кто был] в здании", - подчеркивается в материале.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся 3 ноября прошлого года в стране выборов главы государства, победу на которых одержал демократ Джозеф Байден. В результате беспорядков погибли пять человек, в том числе один полицейский.