В Вашингтоне задержали женщину, пытавшуюся выдать себя за сотрудницу полиции

Полиция в Вашингтоне задержала женщину, пытавшуюся под видом сотрудницы правоохранительных органов попасть на закрытую территорию недалеко от здания Конгресса США, огороженную в преддверии инаугурации избранного президента США Джозефа Байдена. Об этом сообщила в воскресенье телекомпания NBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, полицейские остановили автомобиль, за рулем которого была 63-летняя женщина, представившаяся сотрудницей правоохранительных органов. На просьбу предоставить документы, подтверждающие ее право управлять транспортным средством, женщина попыталась уехать.

Полицейским удалось задержать женщину, после чего она была направлена на медицинское обследование. Ей инкриминируется попытка выдать себя за сотрудника полиции, неповиновение стражу порядка и попытка скрыться от него.

В субботу полиция Капитолия задержала в Вашингтоне мужчину, у которого имелись при себе пистолет и боеприпасы. Он пытался на машине миновать КПП, предъявив фальшивый пропуск. Позднее он был отпущен из-под стражи без залога, ему также выписан ордер, запрещающий появляться в Вашингтоне, кроме как для явки в суд или встреч с адвокатом.

Компетентные органы США принимают повышенные меры безопасности в Вашингтоне в преддверии инаугурации избранного президента Джозефа Байдена, назначенной на 20 января. Значительная часть центра города, прилегающая к Белому дому и Конгрессу, перекрыта для движения автотранспорта. Капитолийский холм оцеплен, допуска туда уже несколько дней для широкой общественности нет.

Сторонники действующего американского лидера Дональда Трампа 6 января попытались воспрепятствовать утверждению в американском Конгрессе итогов прошедших 3 ноября прошлого года президентских выборов, победу на которых одержал Байден. В результате беспорядков погибли несколько человек, в том числе один полицейский.