В США через суд потребовали удалить Telegram из AppStore

Американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web в исковом заявлении к компании Apple потребовала удалить мессенджер Telegram из AppStore. Об этом пишет газета Washington Post, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Организация считает, что администрация мессенджера не стала предпринимать действий по предотвращению экстремистских переговоров перед штурмом Капитолия в Вашингтоне.

Согласно сообщению, иск представляет собой давление с целью заставить Apple действовать против Telegram, как это уже было сделано против Parler.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. После этого Конгресс США официально утвердил победу демократа Джо Байдена, а Трамп осудил насилие в Капитолии и пообещал гарантировать мирную передачу власти.