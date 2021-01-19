Трамп снял ограничения на въезд в США из большинства стран Европы и Бразилии с 26 января

Действующий президент Дональд Трамп подписал в понедельник исполнительный указ, которым с 26 января отменяются введенные в связи с пандемией коронавируса ограничения на въезд в США из стран Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии. Об этом говорится в распространенном пресс-службой Белого дома документе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Прежние меры перестанут действовать после того, как вступят в силу правила предоставления отрицательного теста на наличие коронавируса для всех прибывающих в Соединенные Штаты иностранцев. "Неограниченный въезд в США лиц, которые находились в государствах Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии, более не нанесет ущерба интересам США. <...> В связи с этим постановляю, что исполнительные указы о приостановке въезда прекращают свое действие с 12:01 (20:01 мск - прим. ТАСС) 26 января", - отмечается в тексте.

При этом ограничения в отношении въезда из Китая и Ирана сохраняются, поскольку, по утверждению главы администрации США, эти страны отказывались сотрудничать в области здравоохранения и не делились своевременно информацией о распространении коронавируса.