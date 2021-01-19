США объявили действия Китая в отношении уйгуров "геноцидом"

США 19 января 2021 22:04 (UTC+04:00)
США объявили действия Китая в отношении уйгуров "геноцидом"

Власти США считают действия Китая в отношении уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) "геноцидом" и "преступлениями против человечности". Такое заявление сделал во вторник госсекретарь США Майкл Помпео, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"После тщательного изучения доступных фактов я пришел к выводу, что по меньшей мере с марта 2017 году КНР <...> совершала преступления против человечности <...> в Синьцзяне. <...> Кроме того, <...> я пришел к выводу, что КНР <...> осуществляла [там] геноцид", - утверждается в распространенном заявлении Помпео.

Власти КНР ранее неоднократно отвергали утверждения Вашингтона о том, что в СУАР ущемляются права и свободы местных жителей.

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